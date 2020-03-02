Андрей Рева, министр социальной политики (2016-2019 гг), в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, кто может стать новым премьер-министром Украины.

"Меня удивляет эта мышиная возня вокруг нынешнего правительства, которое в народе называют" правительством самокатов ". Я хочу задать вопрос словами президента - а "какая разница", кто будет ездить в правительстве на самокате?" - заявил Рева.

По его мнению от изменения руководителей того или иного министерства ничего не изменится, поскольку нет стратегии того или иного министерства, министры просто выполняют приказы президента.

"Клоунада надоела народу, и одних шутов заменят на других, а что от этого изменится? Ничего", - отметил Рева.

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