Украинское телевидение в очередной раз понижает планку: кем посчитали зрителей на этот раз

СТБ презентовал проекты весеннего сезона 2020 года. Канал собирается делать ставку на сериалы собственного производства – как с иностранными форматами, так и по оригинальным сценариям.

Первым, что собирается сделать СТБ, так это ударить коварно в спину медиа-холдинга 1 + 1 и делать вид, что ничего страшного не произошло.

Новое реалити для СТБ – проект "Супермама" с Дмитрием Карпачевой, в котором еженедельно четыре женщины будут соревноваться между собой за звание лучшей мамы и хозяйки, это ничто иное, как шоу "Супер женщина", которое выходило на ТЕТ осенью 2019 года.

Особой премьерой канал считает сериал "Слепая", о провидице бабе Любе. Создатели уверяют, что в сериале будут рассказаны реальные истории из жизни. Однако сценаристов подводят актеры, как ни пытаются, но не могут выдать за реальность предложенные нелепые диалоги. Поэтому у зрителя, который сможет успокоиться после истерического смеха, не оставит сомнений в том, что все, что демонстрируемое в сериале "Слепая", выдумка.

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