Интернет-боты "За Зеленского!" заблудились

Интернет-пользователи сервиса видео-хостинга YouTube подметили странную закономерность: видео на каналах, созданных в поддержку еще кандидата, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, имеют большее количество просмотров, чем официальный профиль Зеленского.

Более того; видео на таких каналах, в которых не рассказывается о деятельность Зеленского или его Офиса, набирает на порядки меньшее количество просмотров, чем видео из "жизни и работы президента Украины".

Как это выглядит и в чем причина, разбираемся в сегодняшнем выпуске программы.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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