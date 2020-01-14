Наводнение в Киеве: затопило Ocean Plaza

Потоп в киевском ТРЦ Ocean Plaza произошел из-за прорыва теплосети на улице Антоновича, 174.

Как сказано в заявлении пресс-службы главного управления ГСЧС в Киеве, в ЧП пострадало 10 человек, 7 из которых госпитализированы.

"В результате в образованный разлом частично попало маршрутное такси. Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан из рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе", – сказано в сообщении.

"Горячая вода из теплосети попала также в "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек", – рассказали в ГСЧС.

Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев отметил, что жители района не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к другому источнику.

Он подчеркнул, что "аварийной магистраль не считалась, все проверки перед этим она проходила". Причиной ЧП он назвал гидравлические испытания.

Киевлянка, которая стала очевидцем жуткого потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, рассказала об увиденном. По ее словам, люди кричали от боли из-за ожогов, а вода сносила все на своем пути.

Женщина также отметила, что многие посетители воспринимали происходящее как "бесплатный аттракцион" и не думали о возможной опасности.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть тут.

Кроме того, OBOZREVATEL заснял происходящее возле ТЦ с высоты птичьего полета.

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева на месте книжного и вещевого рынков Петровка может появиться новый ТРЦ.

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