На росТВ "захрюкали" из-за Саакашвили в Украине 9

В эфире российской пропагандистской передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" разругались политолог из РФ Николай Платошкин и украинский эксперт Александр Семченко.

Поводом для скандала стала новость о возвращении бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинского гражданства. Российский политолог заявил, что не желает Украине добра, и поэтому приветствует возвращение Саакашвили.

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