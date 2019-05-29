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На росТВ "захрюкали" из-за Саакашвили в Украине

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В эфире российской пропагандистской передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" разругались политолог из РФ Николай Платошкин и украинский эксперт Александр Семченко.

Поводом для скандала стала новость о возвращении бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинского гражданства. Российский политолог заявил, что не желает Украине добра, и поэтому приветствует возвращение Саакашвили.

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