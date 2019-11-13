На росТВ предложили Украине продать Донбасс

Российский пропагандист, автор идеи "русского мира" Сергей Кургинян нагло заявил, что у Украины якобы есть только два способа сохранить свою государственность.

Первый – федерализироваться и дать широкую автономию всем регионам, а второй – продать России временно оккупированные территории Донбасса. Нетрезвыми инициативами рупор Кремля поделился в эфире пропагандисткой программы "Вечер с Владимиром Соколовым" на телеканале "Россия 1".

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