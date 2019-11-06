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6 ноября • обновлено в 18:04
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Музыкант Орест Галицкий стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук Live"

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Музыкант Орест Галицкий в прямом эфире ObozTV рассказал о своем творчестве и сотрудничестве с другими музыкантами.

Он прокомментировал новости об избиении музыкантов во Львове за то, что те пели песни на русском языке.

"Я больше склоняюсь к тому, что это какая-то провокация. Это дико, и мне не укладывается в голове. Это не нормально. За то время, что я жил во Львове, я ни разу не сталкивался с подобными ситуациями", - заявил Галицкий.

Музыкант посетил студию ObozTV с премьерой.

"Я пришел с видео на песню Spain, которую я написал находясь в Испании. Меня переполняют эмоции, я хочу поделиться этой песней с вами", - отметил музыкант.

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Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Орест Галицкий
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