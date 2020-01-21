Коронавирус: врач-инфекционист рассказала как защититься

Врач-инфекционист Евгения Менжулина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала появление нового коронавируса в Китае и срочные сборы ВОЗ, которые назначены на 22 января из-за новой болезни.

"Я надеюсь, что здравый смысл победит, и ВОЗ предоставит предписания и четкие инструкции по предотвращению распространения инфекции и также разработает клинические протоколы по лечению в случае обнаружения. А сейчас все, что мы можем делать, - это строгий карантин больных", - заявила Менжулина

По ее словам, украинцам следует поддерживать иммунитет.

"В первую очередь - это индивидуальная защита. Если человек уже находится в зоне, где есть распространение вируса, то стоит чаще мыть руки, чаще проветривать помещение, использовать индивидуальные маски, меньше контактировать с людьми, отделиться от потенциально больных. По возможности, следует отменить поездки в те страны, где есть распространении инфекции", - отметила врач.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!