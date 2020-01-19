FOODOBOZ | Салат с капустой и клюквой

Салат с капустой и клюквой

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций - 4

ингредиенты

Капуста белокочанная или красная – 400 гр. Куриная печень – 200гр. Свежая клюква – 100гр. одно яблоко Масло – 2 столовые ложки Соль и перец – по вкусу Зелень – по желанию

Мелко рубим капусту

Яблоко нарезаем соломкой или трем на крупной терке

Куски печени выкладываем на гриль

Солим и перчим по вкусу

поливаем маслом

Готовим 5 – 7 минут

готовим заправку

масло

Соль и перец

Одна столовая ложка яблочного уксуса

перемешиваем

выкладываем капусту

добавляем печень

добавляем клюкву

поливаем заправкой

тщательно перемешиваем

По желанию украшаем зеленью

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