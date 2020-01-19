FOODOBOZ | Салат с капустой и клюквой
Салат с капустой и клюквой
Время приготовления – 30 мин.
Количество порций - 4
ингредиенты
Капуста белокочанная или красная – 400 гр.
Куриная печень – 200гр.
Свежая клюква – 100гр.
одно яблоко
Масло – 2 столовые ложки
Соль и перец – по вкусу
Зелень – по желанию
Мелко рубим капусту
Яблоко нарезаем соломкой или трем на крупной терке
Куски печени выкладываем на гриль
Солим и перчим по вкусу
поливаем маслом
Готовим 5 – 7 минут
готовим заправку
масло
Соль и перец
Одна столовая ложка яблочного уксуса
перемешиваем
выкладываем капусту
добавляем печень
добавляем клюкву
поливаем заправкой
тщательно перемешиваем
По желанию украшаем зеленью
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