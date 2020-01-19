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19 января • обновлено в 07:45
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FOODOBOZ | Салат с капустой и клюквой

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Салат с капустой и клюквой

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций - 4

ингредиенты

  1. Капуста белокочанная или красная – 400 гр.

  2. Куриная печень – 200гр.

  3. Свежая клюква – 100гр.

  4. одно яблоко

  5. Масло – 2 столовые ложки

  6. Соль и перец – по вкусу

  7. Зелень – по желанию

  • Мелко рубим капусту

  • Яблоко нарезаем соломкой или трем на крупной терке

  • Куски печени выкладываем на гриль

  • Солим и перчим по вкусу

  • поливаем маслом

  • Готовим 5 – 7 минут

готовим заправку

  • масло

  • Соль и перец

  • Одна столовая ложка яблочного уксуса

  • перемешиваем

  • выкладываем капусту

  • добавляем печень

  • добавляем клюкву

  • поливаем заправкой

  • тщательно перемешиваем

  • По желанию украшаем зеленью

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FOOD OBOZ
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