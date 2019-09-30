Салат с яблоком и сельдереем

Салат с яблоками и сельдереем – это очень полезная, витаминная и легкое блюдо.

Для ее приготовления помимо двух основных ингредиентов еще понадобится заправка в виде натурального йогурта, а также соль по вкусу.

Такой салат очень легкий в приготовлении, но настолько вкусным, что сможет стать прекрасным легким дополнением для праздничного стола. Его, кстати, могут употреблять люди, которые следят за своим здоровье и употребляют исключительно полезную для организма пищу.

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