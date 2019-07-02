Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на 3 июля от ObozTV

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на 3 июля от ObozTV337Читать материал на украинском
Жара в Украине постепенно отходит на юг, дышать станет легче и приятнее.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 3 июля.
На западе посвежеет, осадков не прогнозируют, на небе будет переменная облачность. Днем максимальный показатель +24, ночью стрелка термометра опустится до +11.
На севере дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит +21, ночью +12.
На востоке преимущественно солнечно, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +28 градусов. +17 покажут термометры ночью.
На юге и в Крыму также хороший солнечный день, без осадков. Днем максимальный показатель +31, ночью столбик термометра опустится до +19.
В центральных областях сухая и солнечная погода, температура воздуха днем до +24, ночью на термометрах +13.
Киев ожидает ясное небо и свежесть, +23 покажут термометры днем, ночью +17.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Европу пришла аномально жаркая погода. Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польши, Бельгии, Испании и Чехии.
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