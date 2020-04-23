COVID-19 в Крыму, Марш 3 мая и Рамадан: в Меджлисе поделились информацией

На территории оккупированного Крыма подтверждено 76 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на информацию представителя оккупационной власти в городе Севастополь.

Правозащитники отмечают, что, поскольку уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, любые так называемые "официальные" цифры о количестве случаев заражения не соответствуют действительности. О том, что скрывают оккупанты мы поговорили с Нариманом Джеляловым, заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Нариман Джелялов также сообщил о переносе Марша на Крым из-за пандемии коронавируса, а также о том, как в условиях карантина крымскотатарские мусульмане будут отмечать Рамадан.

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