Что изменится в правительстве и в политике Украины: Павел Розенко

Павел Розенко, Вице-премьер-министр Украины (2014-2019рр) в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал возможные изменения в правительстве Украины и возможную отставку Алексея Гончарука.

"Я не хочу комментировать фамилии и точно не являюсь каким-то пророком. Я никогда не обсуждаю фамилии, я обсуждаю политику. И для меня выдающимся является вопрос, изменится ли политика и жизнь людей в Украине от изменения фамилий в частности. Большинство из фамилий, которые называются, являются либералами, поэтому я не вижу возможности чтобы что-то радикально изменилось для Украины. А важнейшим вопросом остается, будут ли проиндексированы пенсии в Украине с марта, как планировалось ранее", - заявил Розенко.

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