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28 февраля • обновлено в 19:07
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Быстрые тесты на коронавирус в Украине: комментарий эксперта

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Глава правления в ОО "Платформа Здоровье" Тимофей Бадиков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, готова ли Украина к атаке коронавируса.

"Тест-системы доставлены уже в три области - Львовскую, Закарпатскую и Черновецкую, плюс есть тест-системы в Центре общественного здоровья в лабораториях в Киеве. Как сообщил Виктор Ляшко сегодня, 10 марта будут быстрые тесты, которые можно использовать дома и за 15-20 минут вы обнаружите возможный коронавирус. ВОЗ также дала нам некоторое количество тест-систем. Их гуманитарно поставляют в те страны, где есть внутреннее распространение вируса внутри страны. Сейчас местные власти получили задание от премьер-министра, от правительства обеспечить свои города всем необходимым. У нас есть время и мы планово готовимся, потому проблем нет", - заявил Бадиков.

К их разговору также присоединился народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который выразил свою позицию относительно готовности нашего государства к борьбе с эпидемией.

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Тимофей Бадиков
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