Группа A.R.M.I.A. стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Светлана Сафронова и Ирина Степанова посетили прямой эфир ObozTV
"Мы с 2012 года работаем без продюсера. Мы разошлись полюбовно с Юрием Никитиным. Мы все понимали, что нам пора расходиться и самостоятельно вести наш проект. Мы, когда были у Юры, многому научились, но это все нелегко, ведь кроме творчества на нас навалилось очень много обязанностей", - заявила Светлана Сафронова.
"Мы очень благодарны Юрию Никитину. Он просто невероятный человек", - добавила Ирина Степанова.
Группа исполнила несколько песен и рассказала о творческих планах на будущее.
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