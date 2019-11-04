Группа "The Doox" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" ч.1

Группа "The Doox" посетили прямой эфир ObozTV и сыграли несколько своих песен вживую в программе "Бурчук Live".

Они ответили на вопросы ведущих и рассказали о концертах за пределами Украины.

"Летом мы были в Нью-Йорке, играли там для детей Союза Молодежи Украины. Они живут на разных континентах и раз в год они съезжаются, собираются вместе и воспитывают детей на украинском патриотизме. Для них играют украинские группы. Кроме песен они интересуются нашей стуацией в Украине . Конечно, они как и все, подвергаются воздействиям мифов со стороны СМИ, и иногда нам приходилось рассказывать реальную ситуацию в Украине о том же Донбассе, о разведении войск, о последствиях, к которым это может привести ", - рассказал один из вокалистов группы.

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