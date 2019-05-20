20 мая Поребрик News: Путин не заметил смены главы государства в Украине

20 мая Поребрик News: Путин не заметил смены главы государства в Украине810Читать материал на украинском
Президент РФ Владимир Путин не собирается поздравлять шестого президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс". При этом Путин отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.
"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – ответил Песков.
Он не объяснил, какие именно "достижения" глава РФ имеет в виду.
"Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", – отметил Песков.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.