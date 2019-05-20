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20 мая Поребрик News: Путин не заметил смены главы государства в Украине

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Президент РФ Владимир Путин не собирается поздравлять шестого президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс". При этом Путин отправит поздравления "после первых успехов" нового президента Украины.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", – ответил Песков.

Он не объяснил, какие именно "достижения" глава РФ имеет в виду.

"Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", – отметил Песков.

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