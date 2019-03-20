20 марта Поребрик News: новое скрепное фиаско России

Российская космическая программа, предмет особой гордости для россиян и неиссякаемого источника едких сатирических шуток и насмешек, опять оправдала ожидания и в очередной раз... опростоволосилась.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" для МКС после завершения ремонта потеряет ключевую функцию, благодаря которой он мог бы стать основой Российской национальной орбитальной станции. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что решение заменить в нем топливные баки. "Однако новые не рассчитаны на многократное использование, они одноразовые. Таким образом, замена позволит модулю после вывода на низкую орбиту ракетой" Протон "своим ходом добраться и пристыковаться к МКС, но баки нельзя будет дозаправлять топливом", - отметил источник.

Отмечено, что МЛМ нельзя будет в случае завершения эксплуатации станции в 2024 году отделить. Применение первичных многократных баков позволяло использовать его в данном качестве.

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