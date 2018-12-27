Паспортизация и коммунистическое крепостное право: как в СССР порабощали крестьян и кобзарей

Со времен первой советской паспортизации в 1932 году, которая прошла в самом начале Голодомора в Украине, и вплоть до 1976 года советские крестьяне не имели паспортов и не могли передвигаться "самой свободной страной рабочих и крестьян". Все граждане СССР получили паспорта через 15 лет после полета Юрия Гагарина в космос.