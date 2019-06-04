Велосипедисты за безопасность на дорогах

В выходные Киев превратился в настоящий велогород. Тысячи велосипедистов собрались на Софийской площади на традиционный "Всеукраинский велодень". Также велосипедисты привлекли внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автомобилей, чтобы предупредить и уменьшить количество ДТП с пострадавшими велосипедистами.

"Мы пропагандируем, что в обществе должна появиться ценность жизни и здоровья каждого человека. Мы должны заботиться о себе и должны добиваться, чтобы у нас появился контроль за скоростью, чтобы улицы строились безопасно с учетом потребностей всех групп жителей и маломобильных, и велосипедистов, и дедушек с бабушками", - говорит Анна Даниленко, председатель оргкомитета акции" Всеукраинский велодень-2019 ".

Организаторы акции: Департамент молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации и общественные организации. Свою всестороннюю поддержку велосипедистам гарантировал и мэр города Виталий Кличко, который присоединился к акции.

"Доброе утро! Я сам лично каждое утро тренируюсь, на работу езжу на велосипеде и это удобно, это комфортно, и это очень здорово и делаем все для того, чтобы каждый новый сквер, каждый новый парк, каждый новый объект был с велодорожкой. Кстати сейчас открыли пешеходный мост и там также велодорожка. Делаем все, чтобы город Киев стал велосипедным городом", - говорит киевский городской председатель Виталий Кличко.

Колонна во главе с мэром из центра столицы двинулась в направлении парка "Муромец", где велосипедисты продолжили фестиваль.

Остальные киевляне имели возможность приобщиться к другому знаковому событию - открытию обновленной Аллеи художников, которую мэр города сравнил с один из известнейших районов Парижа – Монмартром.

"Наша задача сделать наш город по-настоящему привлекательным для туристов и для каждого киевлянина", - говорит Виталий Кличко.

Виталий Кличко напомнил, что аллея является частью большого туристического маршрута в историческом центре Киева - от Львовской площади до холмов у Печерской Лавры.

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