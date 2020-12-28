В Турции объяснили, как локдаун отразится на туристах

Власти Турции приняли решение ввести в стране локдаун с 31 декабря по 5 января, однако иностранных туристов его запреты не коснутся.

Об этом сообщается в ответе посольства страны на запрос OBOZREVATEL. Ограничительные меры вводятся в стране для сдерживания коронавирусной инфекции.

"Вниманию граждан Украины, которые находятся или собираются посетить Турцию с туристической целью! Согласно информации, полученной от министерства культуры и туризма Турецкой Республики, запрет выхода на улицу, введенный в контексте дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса, не распространяется на иностранных туристов, которые временно находятся на территории Турции", – говорится в документе.

Несмотря на рост количества больных коронавирусом, в стране не усиливали правила въезда для украинских туристов. Ситуацию с инфекцией здесь планировали взять под контроль уже в декабре. Также свою роль должна сыграть вакцинация, отметили в турецком правительстве.

К тому же в Турции действует программа безопасного туризма, хорошо сработавшая во время пандемии. В течение всего туристического сезона гостиницы страны регулярно проверяли, они должны были отвечать правилам карантина. Заведения, где не обеспечивали туристов всеми необходимыми мерами безопасности, не открывались.

По состоянию на 28 декабря, по данным американского Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано 2 147 528 случаев болезни, 19 878 пациентов умерли.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Турции на три с половиной дня введут круглосуточный комендантский час на время новогодних праздников. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Комендантский час будет действовать с 21:00 31 декабря до 5:00 утра 4 января, уточнили в информации.