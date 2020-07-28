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Украинцам еще больше упростили въезд в Болгарию

Марина Лисничук
Travel
3,5 т.
Курорты Болгании

Болгария упростила въезд для украинцев.

Болгария, которая ранее разрешила украинцам въезжать на территорию своей страны без двухнедельной самоизоляции, еще больше облегчила туристам возможность посещать черноморские курорты даже в условиях пандемии.

Теперь пускать в страну будут при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. Об этом со ссылкой на болгарский Минздрав сообщает Reuters.

Отмечается, что с 28 июля такое разрешение на посещение Болгарии получили граждане Сербии, Северной Македонии, Албании, Косово, Боснии, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.

Украинцев на этих же основаниях в страну будут пускать с 30 июля. Подчеркивается, что таким образом Болгария намерена восстановить свои черноморские курорты, куда иностранцы не смогли попасть в этом году из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз намерен минимум еще на две недели продлить ограничение для въезда туристов из большинства стран.

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