Украинцам еще больше упростили въезд в Болгарию

Болгария, которая ранее разрешила украинцам въезжать на территорию своей страны без двухнедельной самоизоляции, еще больше облегчила туристам возможность посещать черноморские курорты даже в условиях пандемии.

Теперь пускать в страну будут при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. Об этом со ссылкой на болгарский Минздрав сообщает Reuters.

Отмечается, что с 28 июля такое разрешение на посещение Болгарии получили граждане Сербии, Северной Македонии, Албании, Косово, Боснии, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.

Украинцев на этих же основаниях в страну будут пускать с 30 июля. Подчеркивается, что таким образом Болгария намерена восстановить свои черноморские курорты, куда иностранцы не смогли попасть в этом году из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз намерен минимум еще на две недели продлить ограничение для въезда туристов из большинства стран.