Украина приняла решение об авиасообщении с Великобританией из-за коронавируса-"мутанта"
Кабинет министров Украины решил не закрывать авиасообщение с Великобританией из-за выявления в стране нового штамма коронавируса.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что количество пассажиров ограничивает визовый режим между Украиной и Великобританией.
По словам министра, сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы
"Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение", – написал Криклий.
Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины, ведомство внимательно отслеживает ситуацию с выявлением в Великобритании нового штамма коронавирусной болезни. Решение о дальнейших действиях будут приниматься после анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами.
Также в сообщении отмечено, что зарубежные дипломатические учреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами иностранных государств, которые приняли решение о временном запрете авиарейсов из Великобритании.
МИД посоветовал гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию. Также украинцам, которые уже находятся в районах Великобритании, больше всего пораженных коронавирусом, рекомендуется быть осторожными, соблюдать требования местных органов власти.
Ранее о решении прекратить принимать рейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса объявили Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Испания, Португалия, Канада, Словакия, Израиль.
Запрет на поездки в Великобританию власти многих государств ввели 20 и 21 декабря, он будет действовать как минимум до конца этого года.
В Дании, Италии и Нидерландах уже зафиксировали новый штамм коронавируса из Великобритании на своих территориях.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Британии на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.
В связи с опасностью распространения Лондон и юго-восточный регион могут "изолировать" от остальной части страны. Людям готовятся запретить любые передвижения за пределы региона.