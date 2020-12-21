Украина приняла решение об авиасообщении с Великобританией из-за коронавируса-"мутанта"

Кабинет министров Украины решил не закрывать авиасообщение с Великобританией из-за выявления в стране нового штамма коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что количество пассажиров ограничивает визовый режим между Украиной и Великобританией.

По словам министра, сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы

"Будем вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменим это решение", – написал Криклий.

Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины, ведомство внимательно отслеживает ситуацию с выявлением в Великобритании нового штамма коронавирусной болезни. Решение о дальнейших действиях будут приниматься после анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами.

Также в сообщении отмечено, что зарубежные дипломатические учреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами иностранных государств, которые приняли решение о временном запрете авиарейсов из Великобритании.

МИД посоветовал гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию. Также украинцам, которые уже находятся в районах Великобритании, больше всего пораженных коронавирусом, рекомендуется быть осторожными, соблюдать требования местных органов власти.

Ранее о решении прекратить принимать рейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса объявили Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Испания, Португалия, Канада, Словакия, Израиль.

Запрет на поездки в Великобританию власти многих государств ввели 20 и 21 декабря, он будет действовать как минимум до конца этого года.

В Дании, Италии и Нидерландах уже зафиксировали новый штамм коронавируса из Великобритании на своих территориях.

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