С каждым днем хуже: Украине грозит новая экологическая катастрофа

Самое глубокое озеро Украины Свитязь сильно обмелело, потеряв полсотни сантиметров воды от привычного уровня.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По мнению экологов, причиной стало глобальное потепление и отсутствие осадков. Также могла повлиять устаревшая мелиоративная система.

В Украине катастрофа с озером Свитязь Скриншот из видео

"Всего на Шацких озерах 24 гидросооружения и почти все они нуждаются в ремонте. Через канал вода из Свитязя попадает в соседнее озеро Луки-Перемут. И пока шлюз здесь отремонтировано, его функцию выполняют просто мешки с песком. Правда, сдерживать сейчас ничего – воды в канале нет. На ремонт нескольких шлюзов деньги уже выделили. Что касается других – говорят, искать средства при необходимости", – говорится в сюжете.

"Наименьший уровень в этом году. На 53 сантиметров вода уменьшилась", – рассказала директор Шацкого национального природного парка Мария Христецька.

Примечательно, что вода упала во всех Шацких озерах. При этом, повторяется ситуация, которая имела место в 70-х годах ХХ века, когда была сильная засуха.

Как писал OBOZREVATEL, озеро Свитязь оказалось на грани катастрофы в июле, когда за несколько дней вода ушла на десятки метров.

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