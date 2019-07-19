Самое глубокое озеро Украины на грани катастрофы: что с ним

Самое глубокое в Украине озеро Свитязь, которое расположено в Волынской области, сильно обмелело. Вода отошла от берега на десятки метров.
В последние несколько недель водоем уменьшается прямо на глазах. Экологи связывают это с отсутствием осадков, пишет "Апостроф".
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По словам специалистов, ситуация на озере Свитязь сложная, но значительно хуже будет, если озеро замерзнет при низком уровне воды. Это приведет к гибели большой части растений и животных.
Эксперт по управлению природоохранной деятельностью Максим Сорока отметил, что сейчас необходимо провести тщательные исследования и подготовиться удерживать воду во время осенних дождей.
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Как ранее писал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области 20 июня обвалился железобетонный мост между селами Шепот и Прокурава. Местные жители остались без сообщения с другими населенными пунктами.
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