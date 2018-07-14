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Россиянин до смерти избил украинца в Турции: появились новые подробности

3.8тЧитать новость на украинском

Украинец Андрей Сова, которого жестоко избил россиянин на курорте в Турции, мог скончаться из-за переподключения к аппаратам жизнеобеспечения.

Как передает "Украинская правда", 57-летнего мужчину не успели транспортировать в Украину, хотя подготовка для этого проводилась по желанию родственников и несмотря на предостережения врачей.

"Сова находился в тяжелом состоянии и к летальному финалу могло привести переподключение его к аппаратам жизнеобеспечения во время подготовки к транспортировке", - сказано в сообщении.

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По словам замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, подозреваемому в избиении украинца россиянину запрещено покидать территорию Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец, житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля. А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой.

Читайте все новости по теме "Украинцы в эмиграции" на Обозревателе.

Тема
Украинцы в эмиграции
Место
Турция
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Мочи вату где это только возможно!
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Страна подонков, рабов и лизоблюдов....Ничего,с*ка человеческого...Вы даже проиграть достойно не можете....В калабуш его найух- сначала в яму с клопами , потом в яму с пидарасами...
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Ортопед
Ортопед
В зиндан мокшу пожизненно.
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