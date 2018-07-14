Россиянин до смерти избил украинца в Турции: появились новые подробности

Украинец Андрей Сова, которого жестоко избил россиянин на курорте в Турции, мог скончаться из-за переподключения к аппаратам жизнеобеспечения.

Как передает "Украинская правда", 57-летнего мужчину не успели транспортировать в Украину, хотя подготовка для этого проводилась по желанию родственников и несмотря на предостережения врачей.

"Сова находился в тяжелом состоянии и к летальному финалу могло привести переподключение его к аппаратам жизнеобеспечения во время подготовки к транспортировке", - сказано в сообщении.

По словам замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, подозреваемому в избиении украинца россиянину запрещено покидать территорию Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец, житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля. А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой.