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/Travel

Пожар на знаменитом Куршевеле: в МИД дали ответ об украинцах

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Украинцев нет среди пострадавших в результате масштабного пожара на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "УНН". Данные были получены от французких правоохранителей.

"По предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", – сообщил Кирилич.

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Пожар на знаменитом Куршевеле: в МИД дали ответ об украинцах

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Пожар на знаменитом Куршевеле: в МИД дали ответ об украинцах

bigmir)net

Напомним, пожар возник рано утром в здании одной из гостиниц, где на тот момент находилось около 60 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП произошло 20 января. В результате погибли двое людей, еще более двух десятков травмированы.

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