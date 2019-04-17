Популярный в Украине курорт засыпало снегом: фото

Популярный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

В этом можно убедиться на вебкамерах, которые установлены на курорте. Как сообщили синоптиков, снег шел всю ночь и утро. С обеда температура начнет расти и доберется до отметки в +3 градуса.

Скриншот с сайта Sniginfo

Скриншот с сайта Sniginfo

Скриншот с сайта Sniginfo

Скриншот с сайта Sniginfo

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах 10-12 апреля разбушевалась непогода, в результате чего снегом замело обсерваторию на горе Поп Иван.

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