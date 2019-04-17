Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Travel

Популярный в Украине курорт засыпало снегом: фото

1.2тЧитать материал на украинском

Популярный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

В этом можно убедиться на вебкамерах, которые установлены на курорте. Как сообщили синоптиков, снег шел всю ночь и утро. С обеда температура начнет расти и доберется до отметки в +3 градуса.

Популярный в Украине курорт засыпало снегом: фото

Скриншот с сайта Sniginfo

Новости
Дожди со снегами: синоптики дали неутешительный прогноз по Украине
Популярный в Украине курорт засыпало снегом: фото

Скриншот с сайта Sniginfo

Популярный в Украине курорт засыпало снегом: фото

Скриншот с сайта Sniginfo

Популярный в Украине курорт засыпало снегом: фото

Скриншот с сайта Sniginfo

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах 10-12 апреля разбушевалась непогода, в результате чего снегом замело обсерваторию на горе Поп Иван.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения