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/Туризм

Популярная курортная страна перенесет столицу: в чем дело

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В 2019 году Египет получит новую столицу — туда переедут 6 миллионов людей.

Как сообщает Hromadske новый город пока еще не получил названия, но его площадь будет в два раза больше чем нынешняя столица Каир.

Сооружение нового города практически посреди пустыни, в 45 км от Каира обошлось египетской власти в 45 млрд долларов. Официальный мотив переноса столицы — попытка разгрузить Каир, говорит специалист института политики Ближнего Востока Тимоти Калдас.

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Сейчас население этого крупнейшего ближневосточного города достигает 10 миллионов, а вместе с пригородами превышает 25 миллионов. К 2050 году, утверждают исследователи, превысит 40 млн. Чтобы предотвратить это, в 2015 году на Конференции по экономическому развитию Египта план строительства новой столицы представил министр строительства Мустафа Мадбули, а уже с 2016-го началось строительство.

Популярная курортная страна перенесет столицу: в чем дело

"Есть и другая причина для новой столицы — "переместить из самого населенного центра административные учреждения, изолировать их от большого скопления населения, где часто происходят протесты или демонстрации, как это было в 2011 году в Каире", — отмечает Тимоти Калдас.

Популярная курортная страна перенесет столицу: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован топ-23 фото, которые демонстрируют последствия перенаселения Земли.

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