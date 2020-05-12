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12 мая • обновлено в 18:40
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Отдых в Египте в 2020 году: выяснилось, как будут работать отели

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Во время туристического сезона 2020 года в Египте могут работать отдельные отельные комплексы, в то время как их большая часть не будет функционировать.

"Египет может быть под большой угрозой", – сказал в комментарии OBOZREVATEL ведущий эксперт в отрасли туризма Александр Новиковский.

"Египет не сможет запуститься на одной только Украине и других постсоветских странах. Ему нужен турист из Италии, из Британии, из Скандинавии, поскольку там достаточно большой объем туристов, и они покрывали инфраструктурные расходы. А мы уже ее дополняли", – пояснил он.

По оценкам эксперта, поскольку с большой долей вероятности туристы из Великобритании и Италии не поедут в этом сезоне в Египет, туристический бизнес в стране может оказаться под угрозой.

Отель в Египте, иллюстрация

Отель в Египте, иллюстрация

"Возможно, какие-то отдельные отельные комплексы будут работать точечно. Мы наблюдали несколько лет назад, когда у них был кризис, война, когда 1-2 отеля работали, а 25 отелей рядом были закрыты. У Египта может быть похожая перспектива", – заявил Новиковский.

Как писал OBOZREVATEL, с 15 мая откроются отели популярных египетских курортов в Хургаде и Шарм-ель-Шейхе, но с определенными ограничениями. На первом этапе в отели будут допускать только граждан страны. Когда откроются границы для иностранных туристов, им придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса COVID-19.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Летний отдых Коронавирус Эксклюзив
Персона
Александр Новиковский
Место
Египет
Тег
отдых
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