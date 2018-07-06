Задержки рейсов в Киеве: в аэропорту снова застряли сотни туристов

В аэропорту "Киев" (Жуляны) 6 июля задерживаются два чартерных рейса. Сотни туристов ожидают вылета.

По информации на сайте аэропорта, полеты должна осуществлять украинская авиакомпании Anda Air.

В частности, в ожидании вылета следующие рейсы:

Бодрум (Турция) - 19:05 - задерживается до 0:50, Anda Air - DM2081;

Бургас (Болгария) - 17:10 - задерживается до 18:50, Anda Air - DM2701.

Кроме того , из аэропорта отменены запланированные вылеты на 6 июля - 0:40 в Ларнаку (Кипр), YE4361 – Yanair; 1:30 в Даламан (Турция), BAY4425 - Bravo Airways.

В справочной аэропорта OBOZREVATEL не предоставили информацию о причине задержки рейсов. В авиакомпании на звонки не отвечают.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 6 июля из аэропорта "Киев" были задержаны три рейса на вылет.