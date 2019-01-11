''Всякое бывает'': в Турции оскорбились на нелюбовь европейцев к российским туристам

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык вступился за россиян, которых немцы раскритиковали за поведение на курортах.

Он прокомментировал опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub, где европейцы признались в неприязни к туристам из РФ, передает "РИА Новости".

По мнению главы федерации отельеров, россияне по своему поведению якобы не отличаются от других национальностей.

"Российские туристы уже не похожи на тех, которые были 20 лет назад, они давно изучили мир и прекрасно знают, как себя вести, и делают это не хуже, чем представители любой другой национальности", — оскорбился он.

По словам Айыка, отельеры относятся ко всем иностранцам одинаково, а качество обслуживания в гостиницах не зависит от того, из какой страны прибыл турист.

А в Турции трудно найти заведение, где бы жили представители только одной национальности. К тому же он добавил, что представители разных стран демонстрируют асоциальное поведение.

"Мы ко всем относимся одинаково и предоставляем одинаковые услуги. А асоциальное поведение встречается у представителей всех национальностей, всякое бывает, но в корне неправильно приписывать подобные негативные моменты поведения отдельных людей всем гражданам их стран", – сказал Айык.

Предлагаем посмотреть подборку видео с поведением российских туристов на отдыхе.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Германии в опросе рассказали, что не могут расслабиться на отдыхе из-за россиян, которые ведут себя слишком громко, принимают много алкоголя и делают везде селфи.

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