В Украину приедет брат Джулии Робертс

Одесский международный кинофестиваль пригласил в качестве главного гостя американского актёра, номинанта на "Оскар" и "Золотой глобус" Эрика Робертса.

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

По данным организаторов, актер проведет творческую встречу 14 июля в рамках IX ОМКФ.

За свою 40-летнюю звездную карьеру актер сыграл более 100 ролей в спектаклях на Бродвее и более 500 в кино ("Темный рыцарь", "Неудержимые", "Поезд-беглец" и др.)

Эрик Робертс также является родным братом Джулии Робертс ("Красотка", "Ешь, молись, люби", "11 друзей Оушена" и др.) и Лизы Робертс-Гиллан ("Ешь, молись, люби", "Улыбка Моны Лизы", "Модная мамочка" и др.).

Напомним, что Одесский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 21 июля.

Ранее OBOZREVATEL уже писал подробнее об Одесском международном кинофестивалей.