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В Украине туроператор угодил в скандал из-за российских правил

3.3тЧитать материал на украинском

Туроператор Anex Tour, который занимается организацией отдыха в Египте и Турции, предоставляет украинским клиентам "памятку туристу" для граждан России.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания всегда включает соответствующую инструкцию с советами для россиян в каждый турпакет.

В Anex Tour не скрывают этого факта. В памятке указано, что советы дает Министерство иностранных дел России. В документе описывается порядок действий, если у россиянина-туриста возникнут проблемы, а также, как проходит регистрация, таможенный контроль и прочее в аэропорту РФ.

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В Украине туроператор угодил в скандал из-за российских правил

Что примечательно, на официальном сайте украинского отделения компании существует в свободном доступе корректная памятка, не для граждан РФ.

Судя по данным в сети, туроператор имеет широкую географическую сеть. В частности, компания предоставляет услуги в Украине, России, Беларуси и Казахстане, а также на курортах 12 стран. Центральный офис компании находится в Москве.

В Украине туроператор угодил в скандал из-за российских правил
В Украине туроператор угодил в скандал из-за российских правил
В Украине туроператор угодил в скандал из-за российских правил

Как сообщал OBOZREVATEL,, ранее Anex-tour в Украине попадал несколько раз в скандал из-за переноса рейсов. В июле 2018 года в "Борисполе" пассажиры ждали 10 часов вылета в Турцию.

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Тема
Авиаперелеты
Место
Украина
Теги
скандалытуризмпутешествия
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