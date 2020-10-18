В Чехии открыли гостиницу для больных COVID-19

В столице Чехии Праге открыли первую, четырехзвездочную гостиницу, которая будет принимать только больных коронавирусной инфекцией.

Заведение расположено в центре города и принадлежит сети Czech Inn Hotels, сообщает Novinky. Отмечается, что поселиться в нем могут люди, которые в путешествии узнали, что больны, а также инфицированные жители столицы, которые боятся заразить родных, находясь дома.

Так, для заселения в эту гостиницу постояльцы должны предъявить справку о положительном тесте на COVID-19. Тогда как снять номер, имея лишь подозрение на болезнь, не подтвержденное анализом, невозможно.

"Гостиницы сейчас пустые, а многим людям некуда податься в своей ситуации, поэтому мы решили сделать что-то полезное", – пояснила представительница компании, добавив, что первые дни работы в новом режиме уже подтвердили большой спрос на такую услугу.

По ее словам, обслуживание клиентов в гостинице для больных коронавирусом организовано полностью бесконтактно. В самом помещении общение с администратором происходит через специальный монитор, а ключи постояльцам оставляют в дверях комнат.

Так же дистанционно можно заказать еду на кухне, как и блюда или лекарства через службу доставки.

В то же время, согласно правилам гостиницы, гостям нельзя находиться за пределами своего номера – за исключением, когда нужно выйти к врачу или забрать доставку.

Персонал, обеспечивающий уборку и работу кухни в заведении, работает в защитных костюмах. После выезда постояльцев комнаты будут оставлять пустыми на день, а затем тщательно их дезинфицировать. Тогда как в общих помещениях дезинфекцию проводят ежедневно.

Издание подчеркивает, что по данным Ассоциации гостиниц и ресторанов Чехии, сейчас примерно половина гостиниц Праги оказалась под угрозой закрытия из-за последствий пандемии, а в регионах таких – до 30%. С марта в стране прекратили работу уже почти 10% гостиниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в Праге прошла массовая акция против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Чехии. Сотни футбольных и хоккейных болельщиков, которые вышли на протест, вступили в столкновения с правоохранителями, а те применили водометы и задержали 16 человек.