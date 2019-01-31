В аэропорту Москвы произошло странное ЧП: подробности

В четверг, 31 января, самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, долетев до города назначения, вдруг вернулся во Внуково.

Как пишет 360tv, со ссылкой на пресс-службу аэропорта, экипаж объяснил свое решение плохими погодными условиями в Санкт-Петербурге, однако в тамошнем аэропорту эту информацию не подтвердили.

Скрин: flightradar24.com

Журналисты также отследили полет самолета с помощью ресурса Flightradar, который показывает, что лайнер практически долетел до города назначения, но неожиданно развернулся и направился в сторону Москвы.

"Экипаж принял решение вернуться в связи с тем, что в Питере плохая погода", - ответили во Внуково. По прибытии пассажирам на борт доставили воду. Как только погодные условия улучшатся, лайнер тут же вылетит в Санкт-Петербург.

Наряду с этим в аэропорту Петербурга Пулково не подтвердили информацию о погодных условиях.

"Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Мы принимаем по расписанию воздушные суда как на прилет, так и на вылет. Над аэропортом светит солнце, полностью голубое небо, нет ни одной тучи", — заявили в пресс-службе.

Других подробностей инцидента на данный момент нет.

Как писал ранее OBOZREVATEL, с 15 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточила правила провоза ручной клади для пассажиров всех рейсов, что до сих пор сопровождается жалобами клиентов и даже скандалами.

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