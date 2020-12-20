Украина внесла Турцию в 'красную зону': правила въезда изменились

Министерство здравоохранения Украины 18 декабря 2020 года включил Турцию в "красную" зону в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в этой стране.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте, теперь, чтобы попасть в Украину, туристам и жителям Турции необходимо сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. Также в списке "красной" карантинной зоны оказались 47 стран. Возглавляют список: Сербия, Грузия, Хорватия, Литва и Люксембург.

Стоит отметить, что в обновленном списке "зеленой" зоны находятся: Польша, Россия, Беларусь. А также такие страны: ОАЭ, Доминиканская республика, Мальдивы, Египет, Танзания.

Правила въезда в Украину

Во время пандемии коронавируса Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам, и лицам без гражданства. Теперь, чтобы попасть иностранцам в страну, они должны предоставить медицинскую страховку, которая покрывает лечение, в том числе от COVID-19.

Все, кто прибыл из стран "зеленой" зоны в Украину не должны сдавать ПЦР-текст и проходить 14-дневную самоизоляцию.

А вот те, кто приехал из стран "красной" карантинной зоны обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Чтобы прекратить пребывать на самоизоляции туристы должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Тест должен быть негативным, подтверждающий, что человек не болеет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обновили список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Европейского Союза.