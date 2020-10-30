Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон

Министерство здравоохранения Украины 30 октября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения из-за пандемии COVID-19.

В перечень вошли около 200 государств-членов Всемирной организации здравоохранения. Он появился на официальном сайте Минздрава.

Так, в "красный" список попали 50 стран. В частности, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В "зеленом" списке оказались: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

В "красную" зону отнесены страны, у которых показатель заболеваемости COVID-19 превысил 145 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Напомним, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз обнародовал обновленный перечень третьих стран, для которых можно снять ограничения на поездки.