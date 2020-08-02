Turkish Airlines возобновила еще три рейса из Стамбула в Украину
Turkish Airlines будет летать из Стамбула в Харьков, Запорожье и Херсон. 24tv.ua
Авикомпания Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Запорожье и Херсон.
Как сообщает avianews.com, первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Харьков с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места.
Данный рейс будет четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам – вечером, по средам и воскресеньям – утром. Это позволит расширить число возможных стыковок в Стамбуле для рейсов из Харькова и в Харьков.
В июле Turkish Airlines уже возобновила полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.
Встреча первого рейса Turkish Airlines в аэропорту Харькова hrk.aero
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина и Италия якобы сняли все ограничения на полеты между странами, введенные с января 2020 года.
Также правительство Австрии отменило запрет на авиасообщение с Украиной.