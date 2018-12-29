Самые разочаровывающие туристические места: кто в лидерах

Путешественники составили список наиболее переоцененных мировых достопримечательностей. Так, первым в списке оказался город Венеция.

По мнению туристов - это место разочаровывает людей наиболее часто. Об этом сообщает Daily Mail.

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"Венеция — туристическая ловушка. Сначала ты, конечно, восхищаешься знаменитыми каналами, которые рассекают город. Это действительно интересно. Но это все, что там есть. Увидев один, считай, ты посмотрел и остальные", — говорит один из участников опроса.

На втором месте оказался египетский город Эль-Гиза, поскольку Великая пирамида оказалась не такой грандиозной, как ожидали путешественники.

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Также многие раскритиковали пляжи Бали, которые в реальной жизни были не такими впечатляющими, как на фото, Дубай превратился в "бетонные джунгли", а греческий остров Санторини — дорогой и переполненный туристами.

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Парижский музей Лувр окрестили нелепостью, афинский Акрополь — "разваливающейся руиной с парой руин поменьше неподалеку", а нью-йоркский Таймс-сквер — депрессивным.

Как сообщал OBOZREVATEL, сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список вещей, которые чаще всего крадут у туристов.