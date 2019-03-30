Пляжи популярного курорта окрасились в черный цвет: что случилось

Райские пляжи популярного курорта Гоа залило мазутом в конце марта, что испортило отдых туристам, которые приехали насладиться прекрасными видами.

Как сообщает "360", путешественники утром увидели вместо белого песка нефтепродукты, из-за чего возможность искупаться в прозрачной воде сошла на нет.

В черный цвет окрасились почти все популярные пляжи на севере и юге штата: Арамболь, Мандрем, Калангут пострадали больше всего. В социальных сетях начали появляться фото и видео.

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Никто не может сказать, когда ситуация изменится к лучшему. Некоторые туристы все же решились искупаться в грязной воде, но столкнулись с другой проблемой – смыть мазут с кожи и вещей очень тяжело.

Причиной экологической катастрофы являются танкеры, которые весной начинают отмывать, из-за чего пляжи становятся черными. По мнению экспертов, моряки не соблюдают правила международной конвенции по предотвращению загрязнения MARPOL.

twitter@Yogiraj2250

Туристам советуют избегать прямого контакта с мазутом, потому что его трудно отмыть и это опасно для здоровья. В масле содержатся вредные вещества, которые негативно влияют на организм.

twitter@Yogiraj2250

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме пляжного отдыха на Гоа можно освоить парасейлинг, виндсерфинг или дайвинг. Или просто прогуляться на яхте вдоль берегов.

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