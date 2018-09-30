Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

Переночевать 100 млн раз: какие регионы Европы больше всего любят туристы

1.5тЧитать материал на украинском

Европейское статистическое агентство Евростат определило самые туристические регионы Европы.

Так, возглавили рейтинг принадлежащие Испании Канарские острова: за год туристы переночевали в расположенных там отелях и хостелах почти 103 миллиона раз. На втором месте оказалась Каталония: в этом испанском регионе путешественники провели 80 миллионов ночей. Замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии, где туристы провели 75 миллионов ночей за год, сообщает официальный сайт Евростата.

Новости
"Человека делают счастливым не путешествия, а приключения" - активист приключенческого сообщества
Переночевать 100 млн раз: какие регионы Европы больше всего любят туристы

Каталония

Переночевать 100 млн раз: какие регионы Европы больше всего любят туристы

Канарские острова

Переночевать 100 млн раз: какие регионы Европы больше всего любят туристы

Адриатическое побережье Хорватии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказали как дешево съездить в одну из самых дорогих стран мира. Она не находится в составе Евросоюза, но между ней и Украиной тоже было подписано соглашение о безвизовом режиме.

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ефимов владимир
ефимов владимир
В Крым прибыла делегация из Норвегии СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Норвежская делегация была поражена темпами развития Крымского полуострова на примере нового терминала международного аэропорта Симферополя, сообщил глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото © РИА Новости / Владимир Сергеев Перейти в фотобанк Глава чешской делегации рассказал о впечатлениях от посещения Крыма "Мы показали делегации столицу Крыма. Особый интерес вызвал аэропорт, строительство новых дорог. Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма", — сказал политик
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Пигин Макс
Пигин Макс
ефимов владимир, Тссссс!!! Скакуасы не должны что-то заподозрить!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги