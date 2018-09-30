Переночевать 100 млн раз: какие регионы Европы больше всего любят туристы

Европейское статистическое агентство Евростат определило самые туристические регионы Европы.

Так, возглавили рейтинг принадлежащие Испании Канарские острова: за год туристы переночевали в расположенных там отелях и хостелах почти 103 миллиона раз. На втором месте оказалась Каталония: в этом испанском регионе путешественники провели 80 миллионов ночей. Замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии, где туристы провели 75 миллионов ночей за год, сообщает официальный сайт Евростата.

Каталония

Канарские острова

Адриатическое побережье Хорватии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказали как дешево съездить в одну из самых дорогих стран мира. Она не находится в составе Евросоюза, но между ней и Украиной тоже было подписано соглашение о безвизовом режиме.