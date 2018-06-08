Отдых в Турции: украинцы стали больше ездить на курорты

Отдых в Турции становится все более популярным у украинцев. В январе-апреле 2018 года в этой стране побывало 186 089 туристов из Украины, что на 17,08% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Согласно статистике Министерства культуры и туризма Турецкой Республики увеличение наблюдается в каждом отдельно взятом месяце, пишет otpusk.com.

Отдых в Турции pixabay.com

Например, январь дал прирост в 16,75%, февраль в 14,48%, март в 13,6%, а апрель – в 20,5%. Есть статистика и по отдельным регионам, где тоже зафиксирован рост. Стамбул, например, в первом квартале года "вырос" на 15,1%, а Анталья – на 14%. По словам Атташе по туризму Посольства Турции в Украине Берата Йылдыза, к концу текущего года динамика турпотока из Украины вырастет на 15% и достигнет показателя в полтора миллиона человек.

Прогноз выглядит вполне реальным, поскольку туроператоры в летнем сезоне вновь поставили на турецкие курорты очень большое количество чартерных рейсов. Благодаря увеличившейся глубине продаж и сравнительно доступным ценам сейчас они уже частично заполнены. Не стоит также забывать о том, что статистика турецкого Министерства культуры и туризма, скорее всего, учитывает не только организованный турпоток из Украины в Турцию. Поэтому оптимистические расчеты явно строятся и с учетом регулярных рейсов.

Ранее рассказывал, где искать пляжи с самой чистой водой.