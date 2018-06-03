Отдых-2018: сколько стоят путевки в детский лагерь

Украинцам, которые в летний сезон захотят отправить своих детей на отдых в летний лагерь, придется раскошелиться на сумму около 10 тыс. грн.

Об этом в эфире ObozTVрассказала эксперт в сфере детского отдыха Валентина Горбинко.

По ее словам, средняя продолжительность отдыха сейчас составляет 14 дней, на этот срок стали ориентироваться большинство детских лагерей.

"Если обеспечивать правильные условия пребывания и питание, то средняя путевка должна стоить порядка 9-10 тыс. грн. Если путевка стоит дешевле 7 тыс. грн, есть два варианта - либо очень хорошая база, которая не требует сильных вложений, и они оптимизируют стоимость путевки за счет собственных ресурсов, либо база совсем слабая, и в ее развитие просто не вкладывают деньги", - сообщила Горбинко.

Как отметила эксперт, путевка может доходить и до тысячи долларов, "но тогда вопрос в другом - насколько эти деньги оправданы".

"Но в любом случае, есть лагеря, которые стоят этих денег", - добавила она.

Как сообщал ObozTV, ранее президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Александр Новиковский рассказал, во сколько обойдется украинцам уикенд в Европе с авиаперелетом.