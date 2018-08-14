Огромная столица в Азии уходит под воду: фото гибнущего города

В столице Индонезии Джакарте живет больше 10 миллионов человек. Этот мегаполис - один из городов, которые тонут с наибольшей скоростью.

Исследователи предупреждают, что к 2050 году целые районы Джакарты могут скрыться под водой, пишет BBC.

Джакарта pixabay.com

Джакарта построена на болотистых почвах. Рядом с городом - Яванское море, а через столицу протекают 13 рек. Не удивительно, что в Джакарте часто случаются наводнения. Но ситуация ухудшается с каждым годом и город фактически исчезает с лица земли.

"К 2050 году 95% Северной Джакарты окажется под водой", - утверждает Хери Андреас из Бандунгского технологического института.

Уровень воды в Северной Джакарте поднимается на 25 см каждый год bbc.com

Северная Джакарта по сути уже тонет. Уровень воды поднялся на 2,5 м за последние 10 лет и в некоторых районах мегаполиса продолжает увеличиваться на 25 см в год. Практически половина города сейчас находится ниже уровня моря.

По всему городу строят дамбы bbc.com

Северная Джакарта исторически была портовым городом, сейчас здесь расположен один из самых оживленных портов Индонезии Танджунг Приок.

Грунтовые воды

Во многих домах вода стоит на первых этажах bbc.com

Сейчас в окрестностях порта живет около 2 миллионов человек. Многим из них приходится каждый год ремонтировать свои дома - из-за роста уровня воды трещины в них появляются одна за другой. Но все это мало волнует застройщиков. Роскошные апартаменты продолжают возводиться в Джакарте, несмотря на все риски.

В Западной Джакарте земля проседает на 15 см в год, в восточной части города - на 10 см.

Отчасти затопление города объясняется выкачиванием грунтовых вод, которые используются для питья и в быту. Водопроводная вода в городе либо не доступна в большинстве районов, либо мало пригодна к употреблению. Поэтому люди бурят собственные скважины.

Практически все жители Джакарты используют грунтовые воды, истощение уровня которых приводит к проседанию почвы bbc.com/GETTY IMAGES

Когда грунтовые воды откачивают, почва начинает проседать, уровень земли понижается.

По словам Хери Андреаса, жители откачивают больше грунтовых вод, чем им требуется. Сами жители ссылаются на то, что власти не в состоянии обеспечить их потребности в воде.

Как исправить ситуацию?

Индонезийские власти рассчитывают, что строящаяся вокруг Джакарты 32-километровая внешняя морская стена с 17 искусственными островами поможет спасти город от затопления. Проект стоит 40 миллиардов долларов и осуществляется при поддержке правительств Голландии и Южной Кореи.

Президент Индонезии Джоко Видодо говорит, что на очистку рек Джакарты уйдут долгие годы bbc.com/BIRO PERS SETPRES

В рамках проекта будет создана искусственная лагуна, в которой уровень воды можно будет понижать.

Однако в в 2017 году неправильственные организации Голландии выступили с докладом, в котором подвергается сомнению эффективность этого проекта. В документе говорится о том, что стена и лагуна смогут лишь на время остановить затопление, дав Джакарте не более 20-30 лет форы.

Единственным вариантом спасения авторы доклада называют повсеместный запрет на откачку грунтовых вод и переход на использование воды из других источников.

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