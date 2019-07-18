Никогда не сможет ходить: в Испании произошло жуткое ЧП с туристом

23-летний британский турист Дэвид Бриффот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед.

Инцидент произошел в испанском городе Бенидорм. Теперь ему предстоит операция по трахетомии, чтобы он смог самостоятельно дышать. Кроме того, в его позвоночник установят два болта. Об этом сообщает Metro.

Скриншот из видео

Молодой человек отдыхал в Испании со своей девушкой. Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе. При входе в воду Бриффот наклонил голову вперед и сломал шею.

Парня доставили в одну из местных больниц и подключили к аппарату жизнеобеспечения. По словам врачей, Бриффот больше никогда не сможет ходить.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Испании разбились туристы из Британии, пытаясь сделать селфи во время отдыха в Коста-Бланке. Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров.

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