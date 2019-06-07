На Доминикане трое туристов умерли от загадочной болезни

Три туриста из США погибли в Доминиканской Республике при загадочных обстоятельствах из-за неизвестной болезни. Первой скончалась 41-летняя Миранда Шауп-Вернер, которая почувствовала себя плохо во время празднования годовщины совместной жизни с мужем в отеле Bahia Principe Hotel.

Женщина потеряла сознание, а затем умерла. Причина ее смерти до сих пор расследуется. Об этом сообщает CBS This Morning.

Миранда Шауп-Вернер и ее муж Скриншот из видео

Миранда Шауп-Вернер Скриншот из видео

Спустя несколько дней в этом же отеле умерла пара из штата Мэриленд. 49-летнюю Синтию Дей и 63-летнего Эдварда Наталь Холмс нашли мертвыми в номере. Вскрытие показало, что супруги скончались из-за дыхательной недостаточности.

Синтия Дей и Эдвард Наталь Холмс Скриншот из видео

Синтия Дей и Эдвард Наталь Холмс Скриншот из видео

"Улики свидетельствуют о том, что пара могла умереть и из-за артериальной гипертензии. Мы нашли множество препаратов для лечения этого заболевания в их номере", — говорит сотрудник местной полиции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, супруги Дэвид и Мишель Пол из Техаса умерли от загадочной болезни во время отпуска на Фиджи. Пара заболела в первые дни пребывания на тропическом острове. Они сообщили своей семье об ухудшении состояния здоровья за день до отъезда, и вскоре Мишель скончалась.

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