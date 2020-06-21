Названы лучшие места в самолете для нервных пассажиров

Меньше всего турбулентность ощущается в передней части самолета, поэтому данные места идеальны для нервных пассажиров.

Кроме того, место у иллюминатора также помогает расслабиться туристам, которые ощущают беспокойство, поскольку их умиротворяет вид из окна, рассказал бывший бортпроводник EasyJet по имени Мэтт. Его слова приводит Daily Express.

Куда лучше всего садиться в самолете иллюстративное фото

Так, по мнению бывшего бортпроводника, менее всего турбулентность ощущается в передней части самолета. "Если же вам нравится чувствовать тряску, то садитесь в хвостовую часть", – говорит он.

Также, отметил Мэтт, нервные пассажиры могут расположиться в креслах на уровне крыла самолета, так как в этой части лайнера турбулентность также чувствуется меньше.

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