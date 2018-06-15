Как выглядят "клятвенные девственницы" Албании: удивительные фото

Фотограф Джил Питерс из США показала древнюю традицию Албании – перевоплощение женщин в мужчин.

Таких женщин зовут бурнеша или "клятвенными девственницами", они коротко стригут волосы, носят мужскую одежду и берут мужские имена. Им разрешается курить, употреблять алкоголь, носить оружие и проводить свободное время с мужчинами на правах равных.

В обмен на все эти неслыханные для местных женщин привилегии бурнеша дают обет целибата. В глазах сельских жителей Албании это единственная возможность для женщины жить, как мужчина "по-настоящему".

Традиция становиться бурнеша считается устаревшей. Джил Питерс создала этот фотопроект, чтобы успеть запечатлеть вид уникальных людей, прежде чем они исчезнут с лица земли, пишет Bird In Flight.

"Девственницы, с которыми я встретилась, приняли обет безбрачия настолько давно, что в них нет даже малейшей капли женственности. Они не только выглядели, как мужчины, они и вели себя, как мужчины. И если им удавалось прожить достойную жизнь и чего-то достичь, их ценили как любого уважаемого в посёлке хозяина", – отметила фотограф.

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф-путешественник показал впечатляющие фото дикой природы северных стран.