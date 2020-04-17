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Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

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Советские люди много трудились, а потому имели право на отдых. Они не летели за солнцем и за волнами заграницу, а проводили отпуска на местных курортах.

OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить, как именно отдыхали люди в СССР.

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: back-in-ussr.com

К середине 1970-х в Советском Союзе насчитывалось около тысячи разнообразных санаториев. Самое большое количество здравниц располагалось на юге СССР – в Краснодарском крае, Абхазии, Крыму. Также здравницы находились на Рижском взморье, на Горном Алтае, на Байкале.

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: cont.ws

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: cont.ws

Гагры, Юрмала, Евпатория, Сочи, Ялта, Пицунда, Геленджик и Анапа были самыми популярными летними местами отдыха в СССР. Именно туда со всех концов СССР по путевкам приезжали советские граждане. Шиком считалось выбить путевку не просто в санаторий, а во всесоюзную здравницу.

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: cont.ws

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: back-in-ussr.com

Отметим, что путевка в санаторий обычно выдавалась бесплатно, или же сотрудник оплачивал часть, 10-30% от ее стоимости. Минимальный срок пребывания в санатории устанавливался продолжительностью в 24 дня, максимальный – 52 дня. Там советских граждан, помимо теплого моря и солнечных ванн, ждал душ Шарко, грязевые ванны, ингаляции, диетическое питание, минеральная вода, массаж и многое другое.

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: cont.ws

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: back-in-ussr.com

Днем гости из разных городов купались в море, загорали, катались на водных лыжах, играли в волейбол или осматривали местные достопримечательности. Вечерами отдыхающие прогуливались по набережной, ходили на дискотеки, собирались на концерты популярных исполнителей или устраивали вечера художественной самодеятельности.

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: back-in-ussr.com

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: back-in-ussr.com

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: back-in-ussr.com

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: cont.ws

Как проводили летний отпуск в СССР: интересные подробности

Фото: cont.ws

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Автор
Кристина Долматова
Теги
отпуск СССР
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